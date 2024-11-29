Вернувшийся в Россию Гудков назвал необычную одежду своим "ядерным оружием"

Артист высказался в своей излюбленной манере

У общественности давно есть вопросы к известному шоумену Александру Гудкову, его не без оснований подозревают в спонсировании армии соседнего государства. Артист был среди беглецов, но не смог хорошо устроиться за границей и спешно вернулся в родную страну. Здесь он продолжает поражать публику. Так, в недавнем интервью он заговорил о "ядерном оружии".

Хохмач рассказал о своем отношении к эпатажной одежде. Он отметил, что для него яркие и необычные наряды – это не просто стиль, а нечто большее. По словам артиста, такая одежда является для него своеобразным щитом, а также важной частью самовыражения. Он назвал странные наряды своей броней и "ядерным оружием".

Юморист подчеркнул, что он способен носить любую одежду, которую некоторые могут счесть совсем неудачной. При этом он уверен, что его нестандартное худощавое телосложение придает даже самой необычной одежде новый, более благородный вид.

Напомним, в 2022 году комик позволял себе антироссийские высказывания и покинул страну. За это время он принимал участие в концертах в поддержку армии соседней страны, в частности, в Латвии, и призывал собирать для нее средства, находясь в Турции. Однако, как стало известно, летом 2024 года он вернулся в Россию из-за сложностей с заработком за рубежом.

Напомним, ранее всплыли любопытные подробности о богатствах Андрея Макаревича* в России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации