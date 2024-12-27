Затравленная Новикова дала обещание возмущенным россиянам

Затравленная Новикова дала обещание возмущенным россиянам
Клара Новикова. Фото: АГН "Москва"
Артистка наменера сделать важный жест

Юмористка Клара Новикова стала фигуранткой громкого скандала из-за своих слов поддержки Израиля. Артистку затравили за то, что она приняла участие в акции, посвященной памяти жертв ХАМАС. Народу не понравилось, что, несмотря на свою открытую политическую позицию по этому вопросу, она до сих пор ни слова не сказала о происходящем в России.

К слову, после инцидента знаменитости также напомнили, что некоторое время назад она выставила на сцене украинский флаг. Он появился на фотографии с киевских улиц во время рассказа о ее детстве.

Сама Новикова решила ответить на претензии, дав обещание возмущенным россиянам. Она указала, что обязательно навестит детей Донбаса и окажет им поддержку. Правда, ехать в горячие точки артистка не сможет, посетив только тех, кто будет находиться в Москве к моменту ее возвращения из Европы.

"Ничьи дети ни в чем не виноваты. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", – сказала юморитска.

Также она пожелала детям в Новый год добра, радости, сладостей и много подарков.

Спустя почти три года Кларе Новиковой припоминают, что она является уроженкой Киева и при этом проживает в России, не высказываясь на острые темы. Некоторых людей это возмущает настолько, что они призывают выгнать знаменитость из страны.

Источник: Абзац
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