Алена Апина отказалась выходить замуж

Алена Апина отказалась выходить замуж
Алена Апина. Фото: соцсети
Звезда все для себя решила

60-летняя певица Алена Апина, экс-солистка невероятно популярного в свое время музыкального коллектива "Комбинация", открыто заявила, что отказывается выходить замуж. Несмотря на свою привлекательность и внимание со стороны мужчин, артистка предпочитает оставаться независимой и осторожно относится к романтическим отношениям.

Знаменитость была замужем дважды, но оба союза оказались неудачными. Этот опыт повлиял на ее взгляды на брак, и теперь она исключает возможность третьего похода в ЗАГС. Однако певица не отказывается от отношений. Она призналась, что готова к новым романтическим связям, но без юридического оформления.

Несмотря на возраст, эффектная звезда продолжает привлекать внимание множества поклонников, однако далеко не всем отвечает взаимностью. Апина подтвердила, что серьезный кандидат на ее сердце все же есть, но даже если их роман окажется длительным и ярким, она не видит смысла закреплять отношения официально.

Певица отметила, что после двух браков она больше не хочет рисковать и предпочитает строить отношения без лишних обязательств.

К слову, ранее Алена Апина назвала худший недостаток Москвы. Певицу далеко не все устраивает в столице.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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