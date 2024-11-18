Андрейченко рассказала, как поместила дочь в психбольницу

Наружу выплыла жуткая семейная тайна

Актриса Наталья Андрейченко, известная по легендарной советской киноленте "Мэри Поппинс, до свидания!", поделилась воспоминаниями о сложных отношениях с дочерью Настасьей. По словам знаменитости, проблемы с ментальным здоровьем у ее наследницы начались еще в школьные годы. Ситуация обострилась до такой степени, что актриса приняла решение поместить дочь в психиатрическую больницу, не видя иного выхода.

Артистка вспоминает, что в итоге ребенка надолго забрали в лечебное заведение. В конце концов, наследница расценила это как предательство и не смогла простить матери временный переезд психушку.

К сожалению, после выписки состояние ребенка не улучшилось. Актриса поделилась жуткими подробностями: оказывается, по ночам ее родная дочка стояла с ножом над матерью, что свидетельствовало о глубине ее психического расстройства.

В настоящее время, по словам актрисы, состояние дочери стабилизировалось, хотя недуг полностью не исчез. Наследница принимает медикаменты, которые помогают ей контролировать свое поведение и поддерживать психическое здоровье.

К слову, ранее Андрейченко рассказала об опыте пережитой клинической смерти.