Актриса Андрейченко уехала в США после неожиданных слов о России

Актриса Андрейченко уехала в США после неожиданных слов о России
Наталья Адрейченко. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость снова заметили за границей

Актриса Наталья Андрейченко в августе впервые за почти три года приехала в Россию. Она сразу же стала ходить по светским мероприятиям и давать интервью, в которых называла страну своей родиной и утверждала, что обязана быть здесь в такой тяжелый период времени. Подобные заявления с ее стороны были неожиданными, поскольку ранее она категорически отказывалась говорить на эту тему.

При этом недавно из соцсетей стало известно, что знаменитость улетела обратно в Америку. Артистка опубликовала на своей странице фотографию, поставив геолокацию в Калифорнии и сфотографировавшись с неизвестным мужчиной.

"Океан дарит тебе энергию и радость!" – написала она.

Фото: соцсети

При этом еще три дня назад она делала публикацию из московского метро, наслаждаясь музыкой из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания", которую играли уличные музыканты.

Как известно, Андрейченко категорически отказывается говорить на политические темы, указывая, что ничего в этом не понимает. Последние годы она проживает в Мексике.

Ранее "Утро.ру" сообщало, почему Кончаловский и Михалков отвернулись от Андрейченко.

Источник: соцсети

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