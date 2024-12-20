Кологривый рассказал о своих планах на Новый год

Знаменитость проведет этот день рядом с близкими

Актер Никита Кологривый поделился своими планами на новогодние праздники. Знаменитость рассказал, что у него есть традиция встречать Новый год в кругу семьи, поэтому, скорее всего, приход 2025-го не станет исключением.

По словам артиста, в праздник он всегда загадывает желание и надеется, что в новом году оно обязательно сбудется.

"И всем желаю пусть они встретят этот Новый год так как им хочется!" – заявил Кологривый.

Недавно актер снялся в фильме-ремейке "Небриллиантовая рука". Никита утверждает, что с удовольствием посмотрел бы и на новую версию картины "Кин-дза-дза!".

Ранее актер Юрий Стоянов нелестно высказался о Никите Кологривом. По его мнению, молодого артиста слишком быстро настигла всероссийская слава, и к такому он оказался совершенно не готов. В итоге это и стало причиной, по которой артист конфликтует на съемочной площадке и резко высказывается в адрес знаменитых деятелей культуры.