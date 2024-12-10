Певец Шура сорвал съемки новогоднего шоу

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Певец Шура неожиданно ворвался на съемки новогодней передачи "VK под шубой 3", на которой исполняли его песню "Холодная луна" и едва не сорвал весь рабочий процесс. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
На шоу популярные артисты перепевают известные хиты на новый лад. Композицию Шуры отдали группе "Хлеб" и Александру Ревве. Пока они стояли на сцене и записывали номер, на студию ворвался сам Шурочкин и начал кричать на знаменитостей.
"Это че такое? Я не понял! Стоять! Стоп мотор! Кто поет мои песни, а?!", – недовольно начал вопрошать артист и рваться на съемки.
В итоге он заявил, что не разрешал устраивать представления с использованием его материала. Неизвестно, удалось ли ему в конечном итоге уладить конфликт и выйдет ли номер в итоговый монтаж передачи.
Ранее стало известно, что во время съемок "Песни года" певец SHAMAN неожиданно ушел со сцены после опасного инцидента. В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как певца задевает фейерверком при записи финальной композиции. Огонь попал на руку и лицо артиста, однако он постарался не подать виду и допел со всеми до заключительных слов, а затем удалился.
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