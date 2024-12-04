Появление звезды произвело фурор

Рената Литвинова, известная актриса и режиссер, неожиданно вернулась в Россию. По крайней мере, такую информацию распространяет портал "СтарХит". По опубликованным данным, 4 декабря стройную красотку заметили в российской столице, в Столешниковом переулке, где она принимала участие в фотосете.

Ранее, в 2022 году, звезда переехала во Францию, раскритиковав действия РФ в соседнем государстве. В Париже она продолжает активно заниматься творчеством: играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами.

О своем нынешнем визите в родную страну блондинка публично не заявляла. В социальных сетях она регулярно делится фотографиями и видео из европейских городов, а также активно рекламирует свой концерт, который состоится во французской столице 13 декабря.

Тайное возвращение знаменитости в Москву вызвало бурные обсуждения среди ее поклонников и ненавистников. После того, как артистка расплевалась с Россией, ее визит выглядит провокационно. Впрочем, даже после переселения в Европу актриса продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур российского кино благодаря неповторимому обаянию и уникальной подаче себя.

К слову, ранее бежавшая в Европу певица объяснила причину неожиданного возвращения в Россию. Артистка не смогла остаться в стороне.