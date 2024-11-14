Звезда сериала "Сплетница" Бэнкс пропала в Лос-Анджелесе

Загадочное исчезновение: без вести пропала знаменитая молодая актриса
Картинка: сгенерировано ИИ
Поведение ее супруга вызывает вопросы

Американская актриса Шанель Бэнкс, известная по роли Сойер Беннетт в нашумевшем телесериале "Сплетница", пропала при загадочных обстоятельствах. 36-летняя звезда, которая до недавнего времени проживала неподалеку от Лос-Анджелеса, исчезла пару недель назад. Загадочный инцидент вызывает много вопросов у близких и многочисленных поклонников артистки.

Последний раз она выходила на связь 30 октября, когда общалась со своей двоюродной сестрой Даниэль. Сейчас перепуганная родственница активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов и ведет сбор средств на организацию поисковых мероприятий, надеясь на скорое разрешение ситуации.

Дело осложняется странным поведением мужа Шанель, который неожиданно заявил, что его супруга "не хочет, чтобы ее нашли". Его слова вызвали подозрения, особенно учитывая видимые следы повреждений: у него разбита губа, а на шее и руках заметны царапины. Это вызвало вопросы у следователей и близких актрисы, которые не понимают причины такого заявления и состояния мужа.

Кадр из сериала "Сплетница"

Сейчас полицейские тщательно изучают все возможные версии исчезновения Бэнкс. Внимание обращено и на поведение ее супруга, и на последнее общение актрисы с родственниками. Фанаты и друзья актрисы в растерянности и выражают обеспокоенность, надеясь на ее скорое возвращение.

К слову, ранее стало известно о смерти за границей популярного российского телеведущего.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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