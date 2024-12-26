Спортсменку нисколько не обижают претензии россиян

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала претензии по поводу гражданства своей дочери Алены Миньковской – она, как и ее отец проживает в США. Депутат указывает, что все возмущения россиян по этому поводу ее нисколько не задевают.

Роднина намекнула, что решение об американском гражданстве было принято ее бывшем мужем Леонидом Миньковским. Более того, для этого были уважительные обстоятельства.

"Страну развалила не я. В тот момент, когда я работала по контракту в США, страны не стало", – отметила она.

По словам спортсменки, у них с дочерью есть противоречия. К примеру, Алена не считает, что ее мать занимает правильную сторону. Однако это не мешает им поддерживать общение и периодически встречаться. Последний раз они виделись в Баку в июле текущего года.

К разным взглядам с дочерью Роднина относится с пониманием, отмечая, что они имеют отличный жизненный опыт в силу возраста, пройденного пути и перенесенных трудностей.

"А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?" – вопрошает чемпионка.

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