Российская актриса Гладченко пожаловалась на домогательства в Голливуде

Интерес к девушке проявил возрастной продюсер

Российская актриса Юлия Гладченко, известная своими ролями в театре и кино, поделилась воспоминаниями о первом столкновении с харассментом в Голливуде. Выпускница Американской драмакадемии в Лос-Анджелесе рассказала, что однажды пожилой продюсер предложил ей поддержку в обмен на близкие отношения. Ситуация шокировала и испугала девушку, но она сумела дать отпор.

Актриса признается, что для карьеры готова на многое – от экстремальных изменений во внешности до выполнения сложных трюков самостоятельно. Девушка не скрывает, что легко могла бы похудеть или набрать вес для роли, ведь профессионализм требует гибкости и готовности к переменам. Однако она категорически отметила, что интимные отношения для продвижения по карьерной лестнице не приемлет.

"Никакая карьера не стоит того, чтобы переступать через свои принципы", – подчеркнула звезда.

По ее словам, столкновение с приставаниями культурного деятеля стало неприятным, но важным уроком. Девушка подчеркивает, что подобные предложения – не редкость в киноиндустрии, но для нее искусство и работа всегда должны оставаться вне личных компромиссов.

К слову, ранее был составлен список артистов, которых обвиняли в домогательствах.