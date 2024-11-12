Российская актриса Гладченко пожаловалась на домогательства в Голливуде

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Российская актриса Юлия Гладченко, известная своими ролями в театре и кино, поделилась воспоминаниями о первом столкновении с харассментом в Голливуде. Выпускница Американской драмакадемии в Лос-Анджелесе рассказала, что однажды пожилой продюсер предложил ей поддержку в обмен на близкие отношения. Ситуация шокировала и испугала девушку, но она сумела дать отпор.
Актриса признается, что для карьеры готова на многое – от экстремальных изменений во внешности до выполнения сложных трюков самостоятельно. Девушка не скрывает, что легко могла бы похудеть или набрать вес для роли, ведь профессионализм требует гибкости и готовности к переменам. Однако она категорически отметила, что интимные отношения для продвижения по карьерной лестнице не приемлет.
"Никакая карьера не стоит того, чтобы переступать через свои принципы", – подчеркнула звезда.
По ее словам, столкновение с приставаниями культурного деятеля стало неприятным, но важным уроком. Девушка подчеркивает, что подобные предложения – не редкость в киноиндустрии, но для нее искусство и работа всегда должны оставаться вне личных компромиссов.
К слову, ранее был составлен список артистов, которых обвиняли в домогательствах.
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