Незалежные придумали, как достать певицу

Власти Киева решили нанести сокрушительный удар по знаменитой украинской певице Таисии Повалий. Высший антикоррупционный суд Украины постановил изъять имущество исполнительницы. Причиной стали громкие обвинения в коллаборационизме.



Как стало известно, под действие решения попала роскошная иномарка, недвижимость и права на ряд известных музыкальных произведений. Ранее зимой этого года СБУ заочно предъявила звезде несколько обвинений по статьям Уголовного кодекса. Причиной стали ее высказывания и действия, демонстрирующие пророссийскую позицию еще до начала конфликта.

Согласно решению суда, у певицы будет конфискован автомобиль BMW X5, а также семь земельных участков, расположенных в Киевской области. Помимо этого, изъятию подлежит особняк и права на музыкальные произведения. Все эти активы будут изъяты в рамках дела, связанного с обвинениями в поддержке действий, которые Украина считает подрывными для своей национальной безопасности.

Таисия Повалий известна заявлениями, которые вызывали критику со стороны украинской общественности и властей. Решение ВАКС стало очередным шагом в ряде мер, принимаемых украинскими властями против лиц, обвиняемых в поддержке России. В то же время адвокаты Повалий не исключают дальнейших судебных разбирательств по поводу конфискации имущества.

К слову, ранее россиянки набросились на знаменитого певца после скандала с Украиной.