На Украине решили изъять имущество и права на песни Таисии Повалий

Таисия Повалий получила сокрушительный удар от Украины
Таисия Повалий. Фото: АГН "Москва"
Незалежные придумали, как достать певицу

Власти Киева решили нанести сокрушительный удар по знаменитой украинской певице Таисии Повалий. Высший антикоррупционный суд Украины постановил изъять имущество исполнительницы. Причиной стали громкие обвинения в коллаборационизме.

Как стало известно, под действие решения попала роскошная иномарка, недвижимость и права на ряд известных музыкальных произведений. Ранее зимой этого года СБУ заочно предъявила звезде несколько обвинений по статьям Уголовного кодекса. Причиной стали ее высказывания и действия, демонстрирующие пророссийскую позицию еще до начала конфликта.

Согласно решению суда, у певицы будет конфискован автомобиль BMW X5, а также семь земельных участков, расположенных в Киевской области. Помимо этого, изъятию подлежит особняк и права на музыкальные произведения. Все эти активы будут изъяты в рамках дела, связанного с обвинениями в поддержке действий, которые Украина считает подрывными для своей национальной безопасности.

Таисия Повалий известна заявлениями, которые вызывали критику со стороны украинской общественности и властей. Решение ВАКС стало очередным шагом в ряде мер, принимаемых украинскими властями против лиц, обвиняемых в поддержке России. В то же время адвокаты Повалий не исключают дальнейших судебных разбирательств по поводу конфискации имущества.

К слову, ранее россиянки набросились на знаменитого певца после скандала с Украиной.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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