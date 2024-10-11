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Родственник знаменитой на весь мир исполнительницы Шакиры, Рафаэль Мебарак Риполи, расстался с жизнью в зоне проведения российской спецоперации по денацификации киевского режима.
Появилась информация, согласно которой мужчина сложил голову в ходе боевых действий у деревни Борки в Курской области. 31-летний наемник служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины и вместе с другими головорезами решил проникнуть на территорию нашей страны.
В начале сентября он вместе со своими сослуживцами принял участие в курской авантюре и ряде сопутствующих боевых операций. Родственник именитой певицы был убит в ходе столкновений с российскими военными.
Обугленное тело мужчины удалось идентифицировать только благодаря сохранившемуся фрагменту тазобедренного сустава. Это единственная часть останков, которая позволила установить личность погибшего. Вероятно, процедура опознания была проведена с помощью антропологической экспертизы, и это заняло несколько недель.
Родственники Шакиры были уведомлены о гибели Рафаэля, и в начале октября его останки были отправлены в Южную Америку. В настоящее время планируется церемония прощания, однако подробности пока не разглашаются. Ни Шакира, ни ее представители на данный момент не прокомментировали произошедшее.
К слову, ранее стало известно о гибели знаменитого российского артиста в боях под Курском.
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