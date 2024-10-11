Печальный груз отправили в Южную Америку

Родственник знаменитой на весь мир исполнительницы Шакиры, Рафаэль Мебарак Риполи, расстался с жизнью в зоне проведения российской спецоперации по денацификации киевского режима.



Появилась информация, согласно которой мужчина сложил голову в ходе боевых действий у деревни Борки в Курской области. 31-летний наемник служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины и вместе с другими головорезами решил проникнуть на территорию нашей страны.

В начале сентября он вместе со своими сослуживцами принял участие в курской авантюре и ряде сопутствующих боевых операций. Родственник именитой певицы был убит в ходе столкновений с российскими военными.

Обугленное тело мужчины удалось идентифицировать только благодаря сохранившемуся фрагменту тазобедренного сустава. Это единственная часть останков, которая позволила установить личность погибшего. Вероятно, процедура опознания была проведена с помощью антропологической экспертизы, и это заняло несколько недель.

Родственники Шакиры были уведомлены о гибели Рафаэля, и в начале октября его останки были отправлены в Южную Америку. В настоящее время планируется церемония прощания, однако подробности пока не разглашаются. Ни Шакира, ни ее представители на данный момент не прокомментировали произошедшее.

К слову, ранее стало известно о гибели знаменитого российского артиста в боях под Курском.