Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о травме из-за подруги

Жуткий инцидент поразил поклонников

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, долгое время отсутствовала в социальных сетях, что вызвало беспокойство у ее подписчиков. После смерти именитой родственницы жизнь женщины оказалась под пристальным вниманием фанатов. Многим тяжело далось расставание со звездой группы "Блестящие", и они рады наблюдать хотя бы за семьей покойной. После долгого перерыва Наталья вернулась и объяснила жуткую причину своего молчания.

Звездная родственница рассказала, что получила серьезную травму лица из-за несчастного случая. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с близким человеком. Подруга бросила телефон на диван, однако устройство отскочило и ударило Наталью прямо в лицо. Травма оказалась нешуточной: Фриске пришлось обратиться за медицинской помощью, и хирург наложил ей не менее пяти швов.

На данный момент на лице Натальи, под бровью, остался заметный шрам, который еще не успел полностью зажить. Она призналась, что долго не выходила в соцсети, потому что не хотела появляться перед подписчиками в таком виде. Фриске подчеркнула, что между ней и подружкой не было конфликта или драки, это действительно был случайный инцидент. Подписчики поддержали Наталью в комментариях, пожелав ей скорейшего восстановления.

К слову, ранее всплыли подробности подлого отношения Шепелева к Фриске.