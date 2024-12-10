Поступок Александра Реввы в отношении матери вызвал шок у россиян

"Ничтожество": подлый поступок Реввы вызвал шок у россиян
Александр Ревва. Фото: Okras:/wikimedia.org
Артист предал родного человека

Александр Ревва оказался в центре скандала после того, как его мать, Любовь Рачеева, обвинила сына в безразличии к ее состоянию. В интервью женщина рассказала, что недавно пережила сотрясение мозга и нуждалась в поддержке, но сын не откликнулся. Такое поведение знаменитого комика привело в бешенство поклонников.

Измученная женщина сообщила, что инцидент произошел после того, как у нее резко подскочило давление, а врачи неправильно выписали лекарства. Она упала и получила серьезную травму. Однако любимый сыночек даже не приехал, чтобы ее навестить, а также не оказывает финансовую поддержку. Мать шоумена подчеркнула, что он передает все деньги своей супруге, которая, по ее мнению, не хочет помогать свекрови.

Ранее сам хохмач рассказывал, что отношения с матерью осложнились из-за его жены. По словам артиста, мать за целых два десятилетия совместной жизни сына с женой не приняла его супругу, что стало причиной семейных конфликтов.

Эти заявления вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие осудили шоумена, обвинив его в равнодушии и отсутствии уважения к родным.

"Ничтожество", "Ревва, держись теперь своей новой мамаши – женушку не зли, а то она и тебя поставит в стойло", " Так же и его дети выкинут его на помойку или в дом престарелых", – пишут люди.

К слову, ранее стало известно о долгах комика в России.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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