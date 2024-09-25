Селена Гомес ответила на травлю после признания о бесплодии

Селена Гомес ответила на травлю после признания о бесплодии
Селена Гомез. Фото: Xfranksun / wikimedia.org
Знаменитость страдает от большого набора смертельных болезней

Селена Гомез недавно сделала признание о своем бесплодии и биполярном расстройстве. Артистка столкнулась с волной критики – некоторые посчитали, что она не должна была говорить о такой личной теме с огромной аудиторией. В ответ знаменитость послала всех возмущенных на три буквы и заявила, что быть уязвимым не стыдно.

Артистка утверждает, что когда человеку нужно помощь, то он должен говорить об этом и просить подмоги. 

"Так что да, я рассказала, что не могу выносить ребенка. Да, я рассказала, что у меня биполярное расстройство. Иди на ***. Вот на что похожа моя жизнь", – заявила она эмоционально с трибуны на общественном мероприятии.

Гомес заявила, что нельзя никому позволять говорить, что вы являетесь плохим человеком, злым. Она заявила, что является самой собой и принимает себя такой, какая есть. 

Источник: People

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