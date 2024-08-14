Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей

Эрнст лишился миллиарда рублей из-за одного шага
Константин Эрнст. Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0 /wikimedia.org
Медиамагнат потерпел финансовое фиаско

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст оказался в весьма неприятной ситуации. Из-за одного бизнес-решения медиамагнат потерял астрономическую сумму в размере более одного миллиарда рублей. По крайней мере, такую информацию удалось выяснить журналистам.

По данным, опубликованным в информационном пространстве, в прошлом году Эрнст стал соучредителем фирмы под названием ООО "Место встречи". Доля медиамагната составила 49%. Это юридическое лицо занялось организацией сети торговых центров.

Однако что-то пошло не так, и бизнес оказался крайне убыточным. Согласно обнаруженной бухгалтерской отчетности, уже по итогам прошлого года проект не только не продемонстрировал прибыльность, но и ушел в минус на 1,1 миллиарда рублей. Таким образом, новый бизнес с торговыми площадками оказался не лучшим способом вложить деньги, Константин потерял очень большую сумму.

К слову, ранее жуткая история разыгралась вокруг популярной певицы Ларисы Долиной. Именитую женщину обманули мошенники, и теперь она может потерять квартиру. Кроме того, злоумышленники разместили в социальных сетях от ее имени скандальное заявление. На странице звезды появилась длинная публикация в поддержку соседнего государства. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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