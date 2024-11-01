Что происходит с Понаровской после смерти единственного сына

Знаменитость тяжело переносит трагедию

В конце сентября Ирина Понаровская похоронила своего единственного сына. Он скончался от сердечной недостаточности во время приема контрастного душа. Произошедшее стало для артистки большим ударом – на похоронах она была буквально почерневшей от горя.

Во время церемонии ее охраняли сотрудники службы безопасности, которые не давали журналистам вести съемку и разговаривать со знаменитостью. Один из охранников даже напал на сотрудницу СМИ, когда увидел у нее телефон в руках.

После прощания с сыном Понаровская перестала появляться на людях. Друзья рассказали, что певица закрылась в себе и отменила все назначенные концерты. Она пыталась пережить семейную трагедию таким образом, пока близкие не уговорили ее все же вернуться на сцену. По их мнению, работа благотворно скажется на психологическом состоянии знаменитости.

"Это, конечно, непростое для нее решение. Но мы все считаем, что встречи со зрителями, овации и любовь поклонников сейчас подействуют самым положительным образом", – рассказала ее концертный директор.

Совсем скоро Понаровская намерена выступить на первом мероприятии после смерти сына. Ее представители говорят, что артистка открыта к предложениям, но соглашаться будет выборочно.