Концерт Реввы в Санкт-Петербурге отменили

Ревва лишился концерта в Санкт-Петербурге из-за Зеленского
Александр Ревва. Фото: АГН "Москва"
Событие было сорвано за несколько дней до выступления

Александр Ревва собирался дать представление в Санкт-Петербурге 12 августа, однако мероприятие решили отменить. Концерт должен был состояться в рамках фестиваля ROOF FEST. По сообщениям СМИ, Ревве не дадут выступить на сцене из-за его давней связи с Владимиром Зеленским.

Сообщается, что однажды отец Реввы назвал украинского президента лучши другом своего сына. Также после событий 2022 года артист покинул Россию и стал объектом травли из-за своих политических взглядов. 

При этом в соцсетях требовали отмены концертов знаменитости последний месяц – как стало известно о предстоящем мероприятии. К делу позже подключились блогеры, которые попросту завалили власти своими воинствующими обращениями по поводу Александра. 

"Связи связями, а уважение к пацанам на фронте и жителям города быть должно", – возмущался народ.

Тем не менее, несмотря на негативную реакцию в свой адрес, Ревва продолжает работать в России. Ранее он принимал участие в съемках новогодних передач, но из эфира его вырезали из-за общественных возмущений. А в прошлом месяце артист выпустил новый клип на свою песню "Она одна".

Ранее стало известно, что у знаменитости появились долги в России.

Источник: 78.ru
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