Шаляпин объяснил отношения с женщинами в возрасте

Он считает мезальянс наиболее честной романтической связью

Прохор Шаляпин, известный своей любовью к дамам средних лет, рассказал, почему предпочитает такие отношения. По его словам, в них все предельно просто: женщина обещает мужчине оставить что-то взамен на близость и совместную радость. И в этой ситуации никто друг друга не обманывает.

"Я считаю, что это более честно, чем, допустим, внуку она бы оставила, который даже не оценит, профукает, спасибо не скажет. А тут женщина получила какое-то удовольствие и продлила себе жизнь", – заявил артист.

О детях сейчас знаменитость особенно не задумывается. Для себя он выбрал другой подход – Прохор хочет верить, что после смерти душа может возвыситься, и это является настоящим продолжением жизни. Артист утверждает, что уже через четыре поколения наследники вряд ли вспомнят о его существовании, а могила окажется заброшенной.

"Дети – это хорошо, но духовный мир никто не отменял", – говорит знаменитость.

Ранее Прохор Шаляпин вспомнил, как постарел на несколько лет из-за неожиданной смерти супруги.