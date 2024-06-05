Прохор Шаляпин рассказал о своем весе

Знаменитость мечтает похудеть

Недано Прохору Шаляпину исполнилось 40 лет. Артист признается, что всегда старается следить за своим видом, поскольку он – публичный человек. Поэтому и приходится постоянно поддерживать себя в хорошей форме.

Алкоголь знаменитость практически не пьет, а также он пытается не переедать. В его программе – тренировки под надзором профессионала трижды в неделю. Но, признается Прохор, держать себя в узде получается не всегда.

"Иногда ухожу в ночной дожор. Понервничаю из-за чего-нибудь – и давай под покровом ночи сметать все, что есть в доме из сладкого", – рассказал знаменитость.

По его словам, пока это самый действенный способ снять стресс.

Сейчас, говорит Прохор, он весит 93 кг при росте почти два метра. Но такое положение дел его не устраивает, поскольку на экране становятся слишком видны некоторые изъяны. Сейчас Шаляпин стремится к 85 кило и надеется, что у него получится прийти к цели.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что не стал бы строить отношения с Надеждой Бабкиной, поскольку он испытывает перед ней страх.