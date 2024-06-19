Шаляпин рассказал, как постарел из-за смерти супруги Дэвис

Шаляпин рассказал, как постарел из-за смерти супруги
Прохор Шаляпин. Кадр RTVI
Знаменитость тяжело пережил потрясение

Три года назад певец Прохор Шаляпин снова женился – его избранницей стала американка Татьяна Дэвис, которая скончалась вскоре после торжества. Тогда, признается артист, он столкнулся с жесткой травлей, которую переживал очень тяжело.

Прохор вспомнил, что многие люди обвиняли его в излишнем хайпе на смерти девушки и даже заявляли, будто бы он самолично отравил ее, чтобы завладеть богатствами. Однако сам артист утверждает, что произошедшее с Татьяной было настоящим шоком, после которого он стал другим, более взрослым человеком.

"Хотя я, пожалуй, не повзрослел, а постарел. Потому что это ужасно, когда человек уходит в самый счастливый момент своей жизни", – заявил Шаляпин.

С тех пор знаменитость не был замечен в отношениях с кем-либо. Он говорил, что не готов жениться еще раз и лучше проведет жизнь в одиночестве. Как ранее сообщалось, Шаляпин отказался строить отношения с Надеждой Бабкиной, заявив, что артистка бы раздавила его своим напором.

Источник: НТВ
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