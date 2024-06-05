Умерла звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль

Умерла звезда популярных телесериалов
Фото: www.unsplash.com
Смерть артистки поразила поклонников

Печальные новости пришли из Турции. Там скончалась звезда популярных телесериалов Фатма Каранфиль. В последнее время турецкие мелодрамы пользуются большим вниманием российских зрителей, так что покойная артистка хорошо известна и в нашей стране. Каранфиль блистала в невероятно популярном сериале "Великолепный век".

Трагическими новостями с общественностью в социальных сетях поделилась помощница покойной звезды Асли Исламоглу. Известная турецкая актриса умерла в возрасте 72 лет. К сожалению, последние годы жизни знаменитости были омрачены непримиримой борьбой с тяжелым заболеванием.

Исламоглу подчеркнула, что ее дорогая сердцу начальница была не только высококлассным профессионалом, но и очень хорошим и добрым человеком.

"Ее свет никогда не погаснет, он будет всегда сиять в наших сердцах и в мире искусства. Дорогая Фатма, ты теперь в раю", – написала расстроенная женщина в социальных сетях.

Больше двух десятилетий Фатма Каранфиль боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. В двухтысячных ей поставили страшный диагноз "рак груди". Лечение давало свои плоды и существенно продлило жизнь актрисы. К сожалению, в конце концов, недуг вернулся и привел к смерти знаменитости.

К слову, ранее стало известно о гибели популярного российского музыканта.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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