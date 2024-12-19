Знаменитого артиста больше не хотят видеть на родине

Знаменитый балетный танцор Сергей Полунин, который несколько лет назад набил себе на груди татуировку с образом Владимира Путина, заявил о своем отъезде из России. На эту новость отреагировала Анастасия Волочкова, которая считает, что ее коллега поступил неправильно.

Напомним, Полунин, говоря о своей эмиграции, указал, что в России его время истекло. Теперь он намерен найти новое место для жизни своей семьи, где всем будет спокойно и комфортно. По его словам, принять такое решение его заставил душевный порыв.

Волочкова полагает, что Полунин решил уехать, поскольку больше неинтересен российскому зрителю.

"Я со своей стороны могу сказать, что покинуть Россию, потому что его "время здесь истекло" – это просто низость, это слабость человека", – сказала она.

Артистка напомнила, что танцор получил в стране свое образование, она дала ему очень многое. И сейчас совершенно не та ситуация, когда звезды балета вынуждены уезжать за границу, как это происходило с Павловой или Барышниковым. Поэтому она хочет сказать ему только одну фразу – "Пока, неудачник".

Ранее Анастасия Волочкова жестко ответила телеведущей Екатерине Андреевой на оскорбления.