Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини

Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
Элизабет Херли. Фото: соцсети
Красотка даст фору многим юным девушкам

Странички знаменитостей в социальных сетях регулярно пополняются откровенным контентом. Актрисы и певицы всех возрастов с готовностью радуют публику своими оголенными телами. Конечно, это неудивительно – женщинам крайне важно чувствовать себя привлекательными и восхищать представителей сильной половины человечества.

На этот раз отличилась знаменитая американская актриса Элизабет Херли. Кинодива уверено приближается к 60-летию, однако это не мешает ей выглядеть роскошно. В свои 58 лет актриса может похвастаться подтянутой фигурой, упругой грудью и красивым ухоженным лицом.

К счастью для поклонников, знаменитость не стесняется оголяться на публике. Артистка выложила в социальные сети жаркий кадр, на котором позирует в откровенном мини-бикини. Стильный наряд для купания лососевого цвета подчеркнул женственные линии фигуры знаменитости, ее длинную шею, роскошный бюст и тонкую талию.

Фото: соцсети

В комментариях знаменитость засыпали комплиментами и признаниями в самых горячих чувствах. Элизабет Херли на собственном примере доказала, что даже в весьма почтенном возрасте можно выглядеть очень привлекательно.

К слову, ранее в социальных сетях обсуждали популярную певицу, которая явилась на шоппинг в одних стрингах и простынке.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей