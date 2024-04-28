Самую кокетливую кошку сняли на видео

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Домашние животные – бесконечный источник развлекательного контента. Кошки и собаки постоянно выкидывают что-нибудь эдакое, заставляя окружающих улыбаться. В этот раз особенно отличилась очаровательная кошечка, которая явно хорошо поднаторела в кокетстве.
Киска с удобствами расположилась на столе и решила немного отдохнуть. При этом пушистая заняла позу, которую обычно используют фотомодели для создания пикантного контента. Кошечка элегантно выставила стройное бедро, чем сразила наповал всех вокруг.
Общеизвестно, что представители кошачьего семейства обладают особой грацией. Это на собственном примере продемонстрировала героиня видеоролика. Киска выглядит восхитительно – в комментариях интернет-пользователи отметили, что ей не хватает фотографа, который сможет запечатлеть пушистую грацию в такой необычной позе.
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