Тиля Швайгера предупредили о возможной ампутации ноги из-за сепсиса

Звезде грозит ампутация

Страшные новости пришли из Германии. Популярный немецкий артист, хорошо известный и российским зрителям, столкнулся с тяжелым заболеванием. Сообщается, что голливудский любимец Тиль Швайгер рискует остаться без ноги.



К таким печальным последствиям может привести серьезная травма, которую артист получил уже достаточно давно – в августе прошлого года. Он сильно ударился голенью, в рану попала инфекция, началось заражение крови. На протяжении нескольких месяцев рана не заживает, что может закончиться настоящей трагедией.

Последние две недели звезда популярных кинолент "Бесславные ублюдки", "Значит, война", "Взрывная блондинка" и "Достучаться до небес" находится под пристальным наблюдением медицинских экспертов и получает антибиотики в госпитале. К сожалению, незаживающая рана ведет себя все хуже, прогнозы медиков весьма неутешительны. Есть вероятность, что ногу придется отрезать.

Впрочем, Тиль Швайгер старается сохранять оптимистичный взгляд на ситуацию. Он надеется выздороветь и даже хочет посетить премьеру новой киноленты "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где сыграл главную роль. Однако пока медики считают, что этому желанию знаменитости не сбыться.

К слову, ранее стало известно о тяжелом состоянии культовой советской актрисы Светланы Светличной.