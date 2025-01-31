Звезда "Физрука" Сычев устроил драку с туристами в Германии из-за слов о России

Кулаки стали самым доходчивым аргументом

Владимир Сычев, популярный российский артист, звезда нашумевшего в свое время телесериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, признался, что в его жизни было немало конфликтов, которые он решал с помощью силы. Более того, знаменитость поделился любопытными деталями, оказалось, что последний раз он прибегал к кулакам примерно год назад во время отдыха за границей.

По словам артиста, инцидент произошел в Германии, где у него возник спор с туристами. Он пояснил, что те высказывались некорректно о России и его национальности, из-за чего "получили по шапке". Актер с удовлетворением отметил, что одному из оппонентов досталось особенно сильно.

Любимец публики подчеркнул, что с детства привык решать конфликты таким образом. Он вспомнил, что всегда вступал в драки с теми, кто вел себя заносчиво и страдал "звездной болезнью". При этом он заявил, что никогда не поднимал руку на младших, а вступал в противостояние только со старшими.

К слову, недавно популярного российского артиста наказали за дебош в самолете.