Актер Яничев задушил друга в квартире по неосторожности

Ужасный инцидент произошел в Москве

Страшная трагедия разыгралась в российской столице. Как стало известно журналистам, популярный артист Алексей Яничев лишил жизни своего товарища. Об этом сообщают источники авторитетного издания "Известия".



Как оказалось, трагическое событие произошло еще в конце прошлого года. Известно, что одним ноябрьским вечером артист и его товарищ вместе проводили время в квартире в Хамовниках.

Осведомленный источник сообщил журналистам, что в какой-то момент артист схватил приятеля двумя руками за шею, затем свалил его на пол и начал душить. В конце концов, несчастный мужчина скончался.

Как только Яничев понял, что натворил, он тут же позвонил сотрудникам правоохранительных органов. После этого начались разбирательства. В итоге выяснилось, что артист лишил жизни своего товарища неумышленно. Молодому человеку пришлось дать подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Широкому зрителю Алексей известен по киноленте "Любовник". Кроме того, Яничев служил в столичном театре "Наш театральный проект".

Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста Дорохова. Жизнь звезды балета оборвалась на 66-м году, что сильно ударило по его родственникам и поклонникам.