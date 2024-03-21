Адвокат Шаламов рассказал, кому достанется наследство Уткина

Жены и детей не было: кому достанется наследство Уткина
Василий Уткин. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Журналист оставил после себя огромный особняк

После смерти Василия Уткина вопрос его наследства так и остался нерешенным. У него не было жены и детей, а за годы карьеры он успел нажить немало. Адвокаты рассказали, кому в такой ситуации достанется имущество журналиста.

За свою жизнь комментатор самостоятельно заработал на дорогой коттедж. В годы пандемии он признавался, что выплатил ипотеку в почти один млн долларов, или около 100 млн рублей. Внутри он все обустраивал самостоятельно, используя предметы антиквариата, картины и прочие атрибуты. На территории у него были обустроены вольер для енота и собаки, а также гараж для его внедорожника за два млн рублей. Также у Уткина остался футбольный клуб "Эгриси", жизнь которого после ухода журналиста может тоже прерваться.

В подобных ситуациях гражданский кодекс подразумевает, что наследство идет родственникам первой ступени, если они имеются. Поэтому, вероятнее всего, все имущество перейдет к матери Василия Уткина. Также у него есть сестра, которая ведет непубличный образ жизни.

"Им достается имущество только в случае, если у покойного не осталось в живых родителей или своей семьи", – пояснил адвокат Евгений Шаламов.

Напомним, Василий Уткин скончался 19 марта от тромбоэмболии. Дважды его пытались реанимировать врачи, однако спасти известного комментатора так и не удалось.

Источник: Вечерняя Москва

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