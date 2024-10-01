Знаменитая мировая компания ABBYY разом уволила всех россиян

Теперь люди не знают, как им быть дальше

Производитель софта для обработки документов и словарей ABBYY полностью избавился от сотрудников с российскими паспортами. Их уволили всех разом во время собрания.

В 2022 году компания покинула российский рынок, а сотрудники из России перебрались в офисы на Кипре, в Будапеште и Белграде. Всего их было около ста человек. Однако спустя два года после релокации они внезапно лишились своей работы.

Руководители собрали всех на онлайн-встречу, во время которой запретили писать в рабочие чаты, а также отключили сотрудникам микрофоны и видео. После этого им сообщили об увольнении и моментально отключили доступ к корпоративным программам.

"Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ", – делятся сотрудники.

Россияне предполагают, что от них решили избавиться по экономическим причинам и нанять на их место специалистов из Индии, которые стоят на рынке гораздо дешевле.

Известно, что ABBYY была создана в 1989 году студентом МФТИ. Сейчас об этом на сайте компании ничего не написано, а также там недоступен русский язык.