Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону ради спасения зрителя

Стало плохо: спектакль с Башаровым экстренно прервали
Марат Башаров. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуацию спасли медики, которые оказались в числе гостей мероприятия

Во время выступления актера Марата Башарова в Ростове-на-Дону со спектаклем "Жениться вам надо, барин" произошло чрезвычайное происшествие. Одному из зрителей стало плохо, и артист экстренно прервал свою игру, чтобы поспешить человеку на помощь.

Мужчина сидел в бельэтаже и начал испытывать недомогание – это заметили люди, которые начали поднимать гул и панику. Башаров обратил внимание на происходящее и крикнул со сцены с просьбой дать свет в зал.

"Сейчас вызовем врача", – заявил он и побежал по лестнице к зрителю.

Однако, как оказалось, долго ждать помощи не пришлось. На спектакле были сотрудники медицинской сферы, которые поспешили к мужчине. 

После небольшой суматохи Марат Башаров объявил антракт и сообщил присутствующим, что постановка продолжится с того места, с которого и началась. Зритель в итоге пришел в себя и его забрали из театра родственники.

Очевидцы утверждают, что ранее у них было неоднозначное отношение к исполнителю главной роли после всей связанной с ним череды скандалов. Но после инцидента они поменяли свое мнение о нем в более хорошую сторону.

Ранее Марат Башаров резко высказался об актрисе Чулпан Хаматовой.

Источник: Комсомольская правда
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