Стало плохо: спектакль с Башаровым экстренно прервали

Ситуацию спасли медики, которые оказались в числе гостей мероприятия

Во время выступления актера Марата Башарова в Ростове-на-Дону со спектаклем "Жениться вам надо, барин" произошло чрезвычайное происшествие. Одному из зрителей стало плохо, и артист экстренно прервал свою игру, чтобы поспешить человеку на помощь.

Мужчина сидел в бельэтаже и начал испытывать недомогание – это заметили люди, которые начали поднимать гул и панику. Башаров обратил внимание на происходящее и крикнул со сцены с просьбой дать свет в зал.

"Сейчас вызовем врача", – заявил он и побежал по лестнице к зрителю.

Однако, как оказалось, долго ждать помощи не пришлось. На спектакле были сотрудники медицинской сферы, которые поспешили к мужчине.

После небольшой суматохи Марат Башаров объявил антракт и сообщил присутствующим, что постановка продолжится с того места, с которого и началась. Зритель в итоге пришел в себя и его забрали из театра родственники.

Очевидцы утверждают, что ранее у них было неоднозначное отношение к исполнителю главной роли после всей связанной с ним череды скандалов. Но после инцидента они поменяли свое мнение о нем в более хорошую сторону.

Ранее Марат Башаров резко высказался об актрисе Чулпан Хаматовой.