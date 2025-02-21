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Одна из самых известных провидцев Ванга предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году. Она утверждала, что конец Западу принесет война на востоке, а Владимир Путин станет "мировым властелином".
Ясновидящая утверждала, что украинский конфликт не только никак не затронет Россию, но также приведет к ее господству над другими государствами.
Британские журналисты указывают, что особенно пугающим ее предсказание выглядит в свете сложившейся мировой ситуации. Европейские страны боятся, что прекращение противостояние на Украине приведет к тому, что им самим придется защищаться от России.
Нострадамус также говорил, что в 2025 году произойдет "снижение влияния устоявшихся западных стран" и "появление новых мировых держав", поскольку затянувшийся конфликт подойдет к концу, а солдаты будут "истощены" изнурительной войной.
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