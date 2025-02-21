Metro опубликовало пророчество Ванги о Путине и России на 2025 год

Опубликовано пророчество Ванги о Путине и России на 2025 год
Фото: соцсети
Провидица говорила о великом будущем Российского государства

Одна из самых известных провидцев Ванга предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году. Она утверждала, что конец Западу принесет война на востоке, а Владимир Путин станет "мировым властелином". 

Ясновидящая утверждала, что украинский конфликт не только никак не затронет Россию, но также приведет к ее господству над другими государствами. 

Британские журналисты указывают, что особенно пугающим ее предсказание выглядит в свете сложившейся мировой ситуации. Европейские страны боятся, что прекращение противостояние на Украине приведет к тому, что им самим придется защищаться от России. 

Нострадамус также говорил, что в 2025 году произойдет "снижение влияния устоявшихся западных стран" и "появление новых мировых держав", поскольку затянувшийся конфликт подойдет к концу, а солдаты будут "истощены" изнурительной войной. 

Ранее "сербская Ванга" сделала пять важных пророчеств для России и мира в 2025 году

Источник: Metro

Трампа за решение по России обвинили в "осуществлении мечты Сталина"

Многие недовольны действиями нового президента

Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде

Стороны обсуждали не только украинский вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей