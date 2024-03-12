В прессе появилась информация о беременности помощницы Димы Билана

Дима Билан скоро может впервые стать отцом
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В светских кругах поползли любопытные слухи

Популярный российский артист Дима Билан уже разменял пятый десяток, однако замечательный внешний вид позволяет артисту казаться лет на 15 моложе. Однако возраст у Дмитрия все же достаточно солидный – ему уже 42 года. Но ни жены, ни детей у звезды пока нет. Впрочем, в прессе появилась любопытная информация. Пишут, что помощница артиста Алена Усачева беременна, а отец ребенка – Билан.

Стоит отметить, еще несколько лет назад Дима Билан признавался, что давно мечтает о большой семье. Артист рассказывал, что видит себя в роли родителя с потомством в виде девяти или даже десяти детей. Возможно, мечты артиста начинают исполняться. Журналисты пишут, что у певца есть тайная возлюбленная – его помощница.

Источники в светских кругах уверяют, что Алена Усачева беременна от артиста и скоро подарит ему первенца. Впрочем, пока Дмитрий Билан никак это обстоятельство не прокомментировал. Ближайшая подруга и продюсер артиста Яна Рудковская также заявил, что ничего не знает о предполагаемом отцовстве знаменитости. Тем временем, в социальных сетях помощницу Дмитрия уже называют его "беременной женой".

К слову, ранее стало известно, что один популярный у представительниц прекрасного пола напиток очень вреден для женского здоровья. Его употребление может привести к серьезным патологиям при беременности.

Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник

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