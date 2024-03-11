Идеальные комнатные цветы для новичков

Домашние растения - удовольствие, доступное не только опытным цветоводам

Не у всех окна украшают настоящие джунгли с огромным количеством горшков и цветущими в них растениями. Но порой кто-то вдруг решает завести домашнее растение... и с чего начать? Какие цветы красивые, но неприхотливы и не требуют танцев с бубном вокруг себя? Такие домашние растения, нуждающиеся в минимальном уходе, есть.

Африканская фиалка

Иначе ее называют сенполией. Идеальное "место жительства" – контейнер с дырками в дне, чтобы поливать снизу. Если сажать в обычный горшок, поливать следует сверху так, чтобы не попало на листья, и следить, чтобы между поливами почва успевала высохнуть. В противном случае листья покроются пятнами и отпадут от попавшей на них холодной воды. Удалять упавшие листья и размещать в горшок нужно, только если растение явно намекает на необходимость в "квартире" побольше.

Бегония

Для этого растения нужно светлое место. Но оно не любит сквозняк, так что лучше поселить бегонию не очень близко к окнам. Для новичков есть отличные сорта, имеющие волокнистые корни.

Бромелиевые

Растения с необычным названием и видом – родственники ананасов. Но не все вырастают в ананасовое дерево, так что можно использовать их в домашних "джунглях" – у них очень красивые, яркие прикорневые розетки и потрясающе красивые цветы. Тропическое происхождение дает возможность многим промеливаемым пить воду из воздуха. Любят свет, не любят много воды. Однако если поливать, то нужно позволить воде пройти между листьями, чтобы дать им медленно впитать ее.

Ранее мы объясняли, как заставить цвести спатифиллум.

