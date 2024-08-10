Избавляемся от тараканов навсегда: эффективная приманка своими руками

Метод поможет, когда не хочется прибегать к использованию химии

Тараканы в доме могут серьезно испортить жизнь. Помимо ощущения лишних жильцов, они приносят с собой массу проблем и могут вызывать проблемы со здоровьем. Энтомолог Роман Хряпин рассказал, как можно спастись от вредителей без использования вредной химии.

Эксперт поделился рецептом эффективной приманки, которую можно сделать своими руками. Для этого понадобятся картофель, яйцо, борная кислота или тетраборат натрия. Все это смешиваем и размещаем в местах, где обычно обитают вредители. Способ небыстрый, поскольку до полного изведения тараканов может уйти пара недель.

Его преимущество в том, что он позволяет одолеть даже тех насекомых, у которых выработался иммунитет к инсектецидам. Также эффективными будут клеевые ловушки.

При этом специалист отметил, что быстрее всего справится с вредителями выйдет, если прибегнуть к помощи специализированной химии.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом еще одного эффективного средства против тараканов, которое можно сделать своими руками.