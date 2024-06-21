Таракан прервал выступление представителя Госдепа США Миллера на брифинге

Таракан сорвал выступление представителя Госдепа США на брифинге
Фото: www.unsplash.com
Политик был озадачен

Примечательный инцидент произошел во время брифинга представителя американского Госдепартамента Мэтью Миллера. Государственный деятель выступал с речью, касающейся обстановки на Ближнем Востоке, однако в какой-то момент его отвлекло омерзительное зрелище.

Миллер заметил огромного таракана на стене. Американец решил, что это обстоятельство заслуживает его внимание и даже прервал свое выступление на брифинге.

"Возможно, нам нужно это отложить, не знаю. Никакого инсектицида, никакого тараканоцида на брифинге", – заявил представитель американских властей, собираясь прекратить свое выступление.

Впрочем, американец быстро одумался и вернулся к повестке. Однако выступление уже не клеилось. Миллер отметил, что зря обратил внимание на таракана, так как теперь все думают только о нем. Потом несчастного паразита уничтожили под овации журналистов, и Миллер наконец-то нашел в себе силы вернуться к основному вопросу.

К слову, ранее американский лидер Джо Байден попал в очередной конфуз на публике. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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