Кожевникова назвала секретом красоты и молодости сон

Кожевникова раскрыла свой секрет красоты и молодости
Мария Кожевникова. Кадр: YouTube
Знаменитость прекрасно выглядит

Актриса и звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова всегда привлекала внимание женственной фигурой и ухоженным внешним видом. Недавно она поделилась главным способом, который используют, чтобы поддерживать себя в форме и готовиться к лету.

Теледива напомнила, что у каждой женщины есть свои хитрости, которые помогают ей выглядеть лучше. Однако, как призналась звезда, для нее ключевым фактором красоты является не диета или тренировки, а полноценный отдых.

Актриса уверена, что здоровый сон играет важнейшую роль в сохранении молодости. Она отметила, что после 30 лет эта привычка становится особенно важной. Организм должен иметь возможность восстанавливаться после напряженного дня, а гормональная система – обновляться, и все это происходит именно ночью.

Девушка призналась, что придерживается строгого режима сна и старается ложиться не позднее 22:00. Она считает, что такой подход помогает ей не только сохранять хорошее самочувствие, но и поддерживать внешний вид на высоком уровне.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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