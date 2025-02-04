Эрнст заменил Маслякова в Международном союзе КВН

После кончины у Маслякова появился неожиданный наследник: уже забрал КВН
Александр Масляков. Фото: A.Morgunovskaya / wikimedia.org
Продюсера связывали с покойным близкие отношения

В деле Алесандра Васильевича Маслякова, который ушел из жизни полгода назад, случился неожиданный поворот. Вопреки всем ожиданиям, что его главным приемником в КВН окажется сын Александр, это оказалось не так. К примеру, недавно неожиданным образом была решена судьба Международного союза Клуба веселых и находчивых, где покойный телеведущий занимал пост руководителя.

Во время фестиваля КВН и оглашения участников предстоящих игр сезона Александр Масляков-младший обратился к гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с предложением возглавить международное направление организации. Сообщается, что на это он ответил согласием.

При этом сын Маслякова останется в числе руководителей "АМиК". Незадолго до своей кончины отец передал ему все акции компании, следом аналогичным образом поступила и вдова Светлана.

Как известно, долгие годы Эрнста и Маслякова связывала крепкая дружба. Продюсер является председателем членов жюри Высшей лиги КВН и практически не пропускает игр. Во время похорон телеведущего он с трудом сдерживал свои эмоции и едва не разрыдался на сцене.

Источник: сайт КВН

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