Актера Тома Уэллинга арестовали в США - напился и сел за руль

Теперь у знаменитости большие неприятности

Грандиозный скандал произошел в Голливуде. Сотрудники американских правоохранительных органов схватили популярного актера Тома Уэллинга. По информации, которая распространяется в американской прессе, его арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на парковке одного из ресторанов. Полицейские остановили 47-летнего артиста и провели проверку, результаты которой показали, что любимец публики напился и после этого сел за руль. В Калифорнии, где был схвачен правонарушитель, водителям запрещено управлять транспортом, если показатель алкоголя в крови превышает 0,08 процента, что и стало причиной задержать исполнителя роли Супермена в популярном телепроекте "Тайны Смолвиля".

Теперь актеру могут предъявить обвинения, тяжесть которых зависит от обстоятельств дела. Пока представители знаменитости не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

К слову, ранее стало известно о жестких нарушениях правил ПДД со стороны звезды "Кадетства".