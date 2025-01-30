Актера Тома Уэллинга арестовали в США - напился и сел за руль

Напился и сел за руль: полиция схватила популярного актера
Фото: www.unsplash.com
Теперь у знаменитости большие неприятности

Грандиозный скандал произошел в Голливуде. Сотрудники американских правоохранительных органов схватили популярного актера Тома Уэллинга. По информации, которая распространяется в американской прессе, его арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на парковке одного из ресторанов. Полицейские остановили 47-летнего артиста и провели проверку, результаты которой показали, что любимец публики напился и после этого сел за руль. В Калифорнии, где был схвачен правонарушитель, водителям запрещено управлять транспортом, если показатель алкоголя в крови превышает 0,08 процента, что и стало причиной задержать исполнителя роли Супермена в популярном телепроекте "Тайны Смолвиля".

Теперь актеру могут предъявить обвинения, тяжесть которых зависит от обстоятельств дела. Пока представители знаменитости не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

К слову, ранее стало известно о жестких нарушениях правил ПДД со стороны звезды "Кадетства".

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
По теме

Российский пассажирский самолет ушел в крутое пике над Каспийским морем

На борту случился нештатный инцидент

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей