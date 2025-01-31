Похудевшая на аналоге "Оземпика" Семенович выставила горячее фото с "новой" фигурой

Похудевшая на аналоге "Оземпика" Семенович выставила горячее фото с "новой" фигурой
Анна Семенович. Фото: соцсети
Звезда выглядит отлично

Анна Семенович продолжает активно работать над своей фигурой и делится результатами с поклонниками. Известная певицы и бывшая фигуристка не скрывает, что ожесточенно борется с лишними килограммами и использует аналог препарата "Оземпик" для контроля веса. В своем блоге звезда показала, каких грандиозных успехов ей удалось достичь.

Сейчас артистка отдыхает на райских мальдивских островах вместе со своим избранником Денисом Шреером. Во время отпуска она решила продемонстрировать публике заметно постройневшую фигуру и опубликовала снимок в черном раздельном купальнике.

Для 44-летней звезды это могло стать своеобразным символом перемен, ведь за долгое время она впервые решилась показать животик без прикрас и агрессивного фотошопа. Ее заметно изменившаяся фигура привела поклонников в восторг: на фото можно увидеть очертания пресса, а ножки стали более подтянутыми.

Фото: соцсети

Певица продолжает делиться подробностями своего преображения и подчеркивает, что результаты дают ей дополнительную мотивацию становиться еще красивее.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Веры Брежневой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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