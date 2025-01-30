Анна Курникова впервые вышла на публику в инвалидном кресле - фото

Анна Курникова впервые вышла на публику в инвалидном кресле - фото
Анна Курникова. Фото: соцсети
Поклонники очень переживают за здоровье знаменитости

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова, некогда занимавшая восьмую строчку в мировом рейтинге, впервые появилась на публике в инвалидном кресле. Ее "засекли" во Флориде во время прогулки по торговому центру в окружении подружек и детей.

Вездесущие фотографы запечатлели момент, когда девушка находилась на парковке, по какой-то причине ей пришлось передвигаться в кресле для инвалидов. На ноге знаменитости заметили специальный медицинский сапог, который обычно используется при травмах или в период реабилитации после хирургического вмешательства. Пока неизвестно, что именно случилось с экс-спортсменкой, но, судя по всему, она вынуждена следовать рекомендациям врачей.

Несмотря на ситуацию, звезда выглядела расслабленной и явно наслаждалась шоппингом. Она приветливо общалась с окружающими и, кажется, не позволяла травме испортить себе настроение.

Фото: Hello

На данный момент никаких официальных комментариев от звезды или ее представителей не поступало. Поклонники могут только гадать о причинах случившегося, однако очевидно, что экс-спортсменка сохраняет позитивный настрой и не собирается менять привычный образ жизни.

К слову, ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Алисы Фрейндлих.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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