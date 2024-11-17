Ида Галич сняла лифчик в эфире федерального канала

Знаменитость позавидовала даме с силиконовыми формами

Телеведущая Ида Галич устроила провокационную выходку на шоу "Богиня свиданий" телеканала "Суббота". Она находилась на проекте в качестве члена жюри, который оценивает девушек, устраивающих свидание мужчине.

Одной из участниц стала Алиса Сапожникова, сексолог из Костромы. Девушка заявила, что считает себя самым красивым специалистом в области психологии, и блогер с ней согласилась. Однако когда дама рассказала о том, что самой ценной вещью считает свою грудь, операцию на которой оплатил ее бывший муж, Галич начала одолевать зависть.

После этих слов знаменитость поспешила снять с себя силиконовый лифчик прямо в эфире федерального канала, отметив, что Алисе такая роскошь с ее выдающимся бюстом недоступна. И показала язык.

Затем блогер стала развлекать себя, примеряя лифчик в качестве очков на глаза, а потом приклеила его к ноутбуку. Накладная грудь в итоге там не продержалась и минуты, благополучно отвалившись.