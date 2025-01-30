Мэрил Стрип пришлось делать дыру в заборе ради спасения от пожара

Актриса могла погибнуть в огне

Страшные лесные пожары, охватившие Калифорнию в начале года, вынудили многих жителей срочно покинуть свои жилища, в том числе очень элитные. Среди тех, кто оказался в зоне бедствия, была и 75-летняя актриса Мэрил Стрип. Однако ее эвакуация прошла не так гладко, как могло быть.

Племянник звезды рассказал, что 8 января его именитая тетушка получила официальное уведомление о необходимости немедленно покинуть территорию. Однако на пути к спасению возникло неожиданное препятствие – огромное дерево рухнуло прямо на выезд со двора, полностью заблокировав дорогу. В сложившейся ситуации легендарная артистка не растерялась и смогла быстро найти способ выбраться.

Звезда обратилась за помощью к соседям, которые предоставили ей инструмент, способный решить проблему. С помощью кусачек звезда самостоятельно вырезала в заборе отверстие, достаточно большое, чтобы через него проехал автомобиль. Такая находчивость позволила ей покинуть опасную зону и сбежать подальше от пожара. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее переехавший в США российский певец лишился крыши над головой из-за пожаров.