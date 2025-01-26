Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс

Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк. Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org
Скандал с бывшей возлюбленной нанес ему большую травму

После публикации мемуаров Бритни Спирс, в которых она откровенно рассказала об отношениях с с Джастином Тимберлейком, пережитых абьюзе и аборте, артист столкнулся с жестокой травлей со стороны общественности. Поговаривают, что он даже вел переговоры перед релизом книги, стараясь не допустить всплывания на поверхность подробностей их романа, однако добиться успехов не удалось. Теперь знаменитость пожинает плоды романа, который завершился более 20 лет назад.

Обрушившуюся критику общественности Тимберлейк считает несправедливой, отмечая, что он давно не тот человек, которым был раньше. 43-летний актер настолько тяжело переживал травлю, что теперь навсегда закрыл для себя тему отношений с Бритни. И каждый раз, когда кто-то пытается заговорить с ним об этом, он резко переводит разговор в другое русло.

"Оскорбления, которые Джастин получил от всех, оставили у него очень неприятный осадок. Он, черт возьми, не хочет снова оказаться втянутым в ее историю!" – говорят источники.

При этом и сам артист ранее разневал народ своим заявлением, что не намерен извиняться за прошлые обиды "перед абсолютно никем". За это на него обрушился такой уровень общественного гнева, что Джастину пришлось на время уйти в тень. И теперь он категорически отказывается говорить о бывшей возлюбленной с кем бы то ни было.

Источник: RadarOnline

Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах

Украине выставили три условия для введения санкций против России

Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей