Стало известно об отказе Тимберлейка разговаривать о Бритни Спирс

Скандал с бывшей возлюбленной нанес ему большую травму

После публикации мемуаров Бритни Спирс, в которых она откровенно рассказала об отношениях с с Джастином Тимберлейком, пережитых абьюзе и аборте, артист столкнулся с жестокой травлей со стороны общественности. Поговаривают, что он даже вел переговоры перед релизом книги, стараясь не допустить всплывания на поверхность подробностей их романа, однако добиться успехов не удалось. Теперь знаменитость пожинает плоды романа, который завершился более 20 лет назад.

Обрушившуюся критику общественности Тимберлейк считает несправедливой, отмечая, что он давно не тот человек, которым был раньше. 43-летний актер настолько тяжело переживал травлю, что теперь навсегда закрыл для себя тему отношений с Бритни. И каждый раз, когда кто-то пытается заговорить с ним об этом, он резко переводит разговор в другое русло.

"Оскорбления, которые Джастин получил от всех, оставили у него очень неприятный осадок. Он, черт возьми, не хочет снова оказаться втянутым в ее историю!" – говорят источники.

При этом и сам артист ранее разневал народ своим заявлением, что не намерен извиняться за прошлые обиды "перед абсолютно никем". За это на него обрушился такой уровень общественного гнева, что Джастину пришлось на время уйти в тень. И теперь он категорически отказывается говорить о бывшей возлюбленной с кем бы то ни было.