Сагалова отказалась сняться в продолжении "Букиных"

Сагалова отказалась сняться в продолжении "Букиных"
Дарья Сагалова. Фото: соцсети
Актриса объяснила это "неприемлемым" сценарием

Актриса Дарья Сагалова, которая прославилась благодаря своей роли Светки из сериала "Счастливы вместе", сообщила об отказе принимать участие в продолжении проекта. Ожидалось, что скоро в свет выйдет второй сезон "Букиных", но знаменитости в нем не будет.

39-летняя артистка объяснила это тем, что у нее возникли большие разногласия с создателями сериала. 

"Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый", – сказала она.

Сагалова уверена, что проекты, в которых она принимает участие, должны соответствовать ее взглядам и ценностям. И во втором сезоне линия ее героини была крайне спорной. Актриса призналась, что некоторые вещи в своем статусе многодетной матери она себе позволить не может, потому что ее дочки будут за этим наблюдать. Поэтому было принято решение о прекращении ее участия в съемках.

Источник: СтарХит

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