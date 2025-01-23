Судороги из-за отказа от алкоголя: актера Тищенко увезли в больницу со съемок

Судороги из-за отказа от алкоголя: российского актера увезли в больницу со съемок
Фото: www.pxhere.com
Врачи делают все необходимое, чтобы помочь звезде

В информационном пространстве появились тревожные новости о здоровье популярного российского артиста Виктора Тищенко. Звезде телесериалов внезапно стало плохо прямо во время съемочного процесса.

Как сообщают в прессе, причиной плохого состояния здоровья стала борьба с зависимостью от алкоголя. Мужчина старается избавиться от пагубной привычки, однако это оказалось не так просто. На фоне резкого отказа от спиртного у знаменитости случился припадок.

Все произошло во время съемок очередного сезона телесериала "Дом с ментами". В какой-то момент артист почувствовал недомогание, звезду начало трясти, из-за чего он рухнул с дивана и разбил нос. Мужчину в тяжелом состоянии забрали в больницу. Сейчас с ним работают квалифицированные медики.

Сообщается, что у артиста выявили сильное отравление токсинами, а припадок произошел из-за резкого отказа от спиртных напитков после длительного употребления.

Широкому российскому зрителю актер известен участием в таких популярных проектах, как "Ментовские войны" и "Тайны следствия".

К слову, недавно стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за Путина

В Европе прозвучало громкое высказывание

Трамп сделал странное заявление о русском народе

От американских политиков можно услышать все, что угодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей