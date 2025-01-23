Судороги из-за отказа от алкоголя: актера Тищенко увезли в больницу со съемок

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В информационном пространстве появились тревожные новости о здоровье популярного российского артиста Виктора Тищенко. Звезде телесериалов внезапно стало плохо прямо во время съемочного процесса.
Как сообщают в прессе, причиной плохого состояния здоровья стала борьба с зависимостью от алкоголя. Мужчина старается избавиться от пагубной привычки, однако это оказалось не так просто. На фоне резкого отказа от спиртного у знаменитости случился припадок.
Все произошло во время съемок очередного сезона телесериала "Дом с ментами". В какой-то момент артист почувствовал недомогание, звезду начало трясти, из-за чего он рухнул с дивана и разбил нос. Мужчину в тяжелом состоянии забрали в больницу. Сейчас с ним работают квалифицированные медики.
Сообщается, что у артиста выявили сильное отравление токсинами, а припадок произошел из-за резкого отказа от спиртных напитков после длительного употребления.
Широкому российскому зрителю актер известен участием в таких популярных проектах, как "Ментовские войны" и "Тайны следствия".
К слову, недавно стало известно о смерти популярного советского артиста.
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