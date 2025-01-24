Цекало впервые отреагировал на слухи о его разводе в России

Артист решил дать интервью впервые за три года

В последние годы молчаливая тактика сыграла известному продюсеру Александру Цекало не на руку – СМИ начали писать о его возможном разводе с Дариной Эрвин и продажу особняка в России. Видимо, знаменитость настолько устал ото всех домыслов вокруг своей персоны, что решил впервые за долгое время лично прокомментировать происходящее.

Цекало сообщил, что до сих пор он состоит в отношениях со своей второй женой. Артист отметил – его возмущает ситуация в России, когда вокруг его персоны постоянно строят различные домыслы, включая развод с Эрвин.

"Смешно наблюдать, как люди не устают придумывать о нас какие-то сплетни. Еще смешнее, что многие "друзья" уже успели проявиться с соболезнованиями так тепло, как будто ждали этого всю жизнь", – заявил он.

Знаменитость считает, что многие ему попросту завидуют из-за таланта и красоты его супруги. И именно поэтому о ней так часто пишут в российских СМИ. Что касается бывшей жены Виктории Галушки, то о ней журналисты даже не вспоминают, указал он.

Также Цекало сообщил, что давно не владеет в России никакой недвижимостью. Особняк, о продаже которого писали некоторое время назад, он оставил детям и экс-супруге. От дома она избавилась от него без его участия.

Ранее стало известно, почему Цекало ушел с телевидения.