Волочкова сделала тяжелое признание о здоровье отца

Волочкова сделала тяжелое признание об отце
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Танцовщице сложно говорить о состоянии родителя

Анастасия Волочкова рассказала о тяжелом состоянии своего отца. Популярная танцовщица призналась, что его здоровье оставляет желать лучшего. Перед Новым годом она навестила его.

Как оказалось, уже семнадцать лет он не может двигаться и говорить. По словам расстроенной знаменитости, такое плачевное состояние связано с инсультом, который отец перенес много лет назад. До этого он был спортсменом, но после болезни начал постепенно угасать, особенно тяжело стало после 60 лет.

Балерина также упомянула о своих отношениях с матерью. Она признала, что раньше между ними часто возникали ссоры, однако теперь они сумели наладить контакт и сблизиться. Артистка подчеркнула, что для нее это стало важным воссоединением, особенно на фоне непростых семейных обстоятельств.

Сложная ситуация с отцом остается тяжелым испытанием для звезды, но она старается уделять время близким и поддерживать их настолько, насколько это возможно.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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