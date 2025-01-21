Назаров назвал критикующего РФ Невзорова* "недолюдиной"

Многие относятся к телеведущему резко негативно

Народный артист России Юрий Назаров жестко прошелся по Александру Невзорову*, экс-телеведущему и публицисту, эмигрировавшему из России после известных событий зимы 2022 года. В частности, российский артист назвал беглеца "недолюдиной", комментируя его заявления из Израиля, куда тот переехал.

Резонансные высказывания Невзорова*, такие как его критика Федора Достоевского, которого он назвал "идеологом русского фашизма", или признание в желании "перелить себе кровь украинца", вызывают возмущение у многих жителей нашей страны. В свою очередь, российский артист со всеми основаниями отметил, что подобные заявления свидетельствуют о презрении к собственной нации.

Актер добавил, что, по его мнению, высказывания Невзорова* являются оплаченной провокацией, направленной на дискредитацию России. Назаров подчеркнул, что такие высказывания рассчитаны на западную аудиторию, которая платит тем больше, чем более абсурдны заявления.

Кроме того, народный артист поставил под сомнение психическое здоровье публициста, отметив, что его поведение вызывает серьезные вопросы. Назаров не сдерживал эмоций, заявляя, что считает подобные действия оскорбительными для всех россиян.

"Лучше пусть эта недолюдина перельет себе кровь трусливой гиены, которая жрет падаль", – жестко отрезал артист.

К слову, несколько лет назад Яна Поплавская также строго высказалась о беглеце.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации